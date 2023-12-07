Дьяков — о дисквалификации Абаскаля: «Поступок Бериши подлый, его тоже надо было наказать»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Конечно, он повел себя явно неправильно. То, что была провокация со стороны Бериши, как по мне, они оба должны нести наказание. Отвратительный поступок футболиста, тут даже обсуждать не надо. То, что Абаскаль так себя повел, команда только пропустила, он злой, взвинченный, футболист еще устраивает этот цирк. Отсюда и реакция. Когда Абаскаль и сам понял, что этого делать было нельзя и неправильно, но поступок Бериши — подлый поступок. Однозначно футболиста тоже надо было дисквалифицировать», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

В матче между «Ахматом» и «Спартаком» в рамках 17-го тура РПЛ (2:1) полузащитник грозненцев Бернард Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. 7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.