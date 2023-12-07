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Дьяков — о дисквалификации Абаскаля: «Поступок Бериши подлый, его тоже надо было наказать»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Конечно, он повел себя явно неправильно. То, что была провокация со стороны Бериши, как по мне, они оба должны нести наказание. Отвратительный поступок футболиста, тут даже обсуждать не надо. То, что Абаскаль так себя повел, команда только пропустила, он злой, взвинченный, футболист еще устраивает этот цирк. Отсюда и реакция. Когда Абаскаль и сам понял, что этого делать было нельзя и неправильно, но поступок Бериши — подлый поступок. Однозначно футболиста тоже надо было дисквалифицировать», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

В матче между «Ахматом» и «Спартаком» в рамках 17-го тура РПЛ (2:1) полузащитник грозненцев Бернард Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. 7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11368421-dyakov-o-diskvalifikacii-abaskalya-berisha-sovershil-podlyj-postupok-ego-tozhe-nado-bylo-nakazat.html
Бернард Бериша
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Локомотив» — «Урал»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Первый тренер Чалова считает, что футболист своей игрой может привлечь внимание топ-клубов Европы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

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Маркус Вендел

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 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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 16 1 5
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 14 1 4
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