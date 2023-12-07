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Сегодня, 19:26

Новиков: «Гинер не хотел принизить достоинства Дасаева и Яшина, он говорил о статистике»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о словах президента армейского клуба Евгения Гинера, который заявил, что голкипер Игорь Акинфеев превзошел по некоторым параметрам Рината Дасаева и Льва Яшина.

«Вероятно, Гинер говорил о статистике, а Акинфеев действительно в своем активе имеет очень много «сухих» матчей. Игорь вошел в историю российского футбола, это очевидно. Можно ли его сравнить с Яшиным и Дасаевым? Это разные эпохи, поэтому сравнение будет неуместным. Лично для меня Яшин является абсолютным номером один среди всех голкиперов за всю историю футбола. Это настоящая легенда, которую признал весь мир. Я не думаю, что Гинер хотел как-то принизить достоинства Дасаева и Яшина, он, вероятно, просто говорил о статистике», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА. Всего 37-летний голкипер провел 754 матча за московскую команду, пропустив 681 мяч. 315 раз он сохранял ворота в неприкосновенности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-giner-ne-hotel-prinizit-dostoinstva-dasaeva-on-govoril-o-statistike/
Игорь Акинфеев
Лев Яшин
Ринат Дасаев
Футбол
Валерий Новиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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 16 1 5
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