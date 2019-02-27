Павел Погребняк: "Зениту" сказал, что будем играть в манеже на рыхлом поле. Взбодрил их"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк перед матчем 18-го тура чемпионата России против "Зенита" рассказал, как пошутил над бывшими партнерами по питерскому клубу. Также он отметил, что игра станет для него важной, так как будет первой за 10 месяцев после травмы ахилла.

- Игра с "Зенитом" будет особой в любом случае, - заявил Погребняк в интервью клубной пресс-службе. - Во-первых, после долгого перерыва я появлюсь в обойме. Во-вторых, против бывшего клуба буду играть. Но, опять же, это не заменит для меня игры против "Спартака" на Кубок, потому что там будет решаться больше.

В "Зенит" поддерживаю связь с Тимощуком, Радимовым, Зыряновым. Они уже высказались по поводу предстоящего матча. Я им сказал, что буем играть в манеже на рыхлом поле. Взбодил из, можно так сказать.