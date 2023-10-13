Каманцев о критике Карпина в адрес судей: «Если кто-то считает ненужным обращаться в ЭСК РФС — это их решение»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина в адрес судей.

После матча 11-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:3) главный тренер ростовской команды раскритиковал работу арбитров в своем Telegram-канале.

— Карпин раскритиковал работу судей после матча «Краснодар» — «Ростов».

— Видел этот момент. Если кто-то считает ненужным обращаться в ЭСК РФС — это их решение. Ни в одной стране мира ни один орган не имеет права изменить счет в матче. Мы это всегда обсуждаем со всеми тренерами. Есть ли смысл в обращении — каждый решает сам.

«Ростов» вел по ходу матча со счетом 2:0, но «Краснодар» отыгрался и победил. Нападающий «быков» Джон Кордоба забил решающий гол на 90+5-й минуте встречи.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» (10 очков) остался на 13-м месте.

Главным арбитром матча «Краснодар» — «Ростов» был Рафаэль Шафеев. Ассистенты судьи — Андрей Образко, Дмитрий Чельцов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Александр Богданов.