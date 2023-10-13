Каманцев — о критике в адрес ЭСК РФС: «Это случается в абсолютно каждом сезоне»
Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев рассказал «СЭ», как относится к критике в адрес ЭСК РФС.
— В сторону ЭСК РФС за последнее время было несколько эпизодов критики. Вас это не смущает?
— Это случается абсолютно в каждом сезоне. Прошлой весной «Крылья Советов», например, были крайне недовольны. Сейчас они в лидерах, у них нет вопросов. Мы были с Мажичем в Самаре, губернатор подходил — здоровался. И у «Крыльев Советов» никакого желания не возникало проводить длинные беседы, слушать про трактовки и правила игры. У Григория Викторовича Иванова, думаю, есть желание сейчас пообщаться, вероятно в свойственной ему жесткой манере. А весной, когда ситуация, возможно, будет другой, желания общаться не будет. Это же эмоции — когда ошибки складываются не в твою пользу, хочется пообщаться, добиться справедливости. Единственный момент, когда этого не хочется, — межсезонье, когда все довольны. Это было, есть и будет в каждом сезоне. Когда Александр Алаев был генеральным секретарем, ситуация была такой же.
Президент РПЛ Александр Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). И заявил, что экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) в текущем составе дискредитировала себя в его глазах.
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин после матча 11-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:3) раскритиковал работу арбитров в своем Telegram-канале.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1