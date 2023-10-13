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Судейство

Сегодня, 09:37

Каманцев — о критике в адрес ЭСК РФС: «Это случается в абсолютно каждом сезоне»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев рассказал «СЭ», как относится к критике в адрес ЭСК РФС.

— В сторону ЭСК РФС за последнее время было несколько эпизодов критики. Вас это не смущает?

— Это случается абсолютно в каждом сезоне. Прошлой весной «Крылья Советов», например, были крайне недовольны. Сейчас они в лидерах, у них нет вопросов. Мы были с Мажичем в Самаре, губернатор подходил — здоровался. И у «Крыльев Советов» никакого желания не возникало проводить длинные беседы, слушать про трактовки и правила игры. У Григория Викторовича Иванова, думаю, есть желание сейчас пообщаться, вероятно в свойственной ему жесткой манере. А весной, когда ситуация, возможно, будет другой, желания общаться не будет. Это же эмоции — когда ошибки складываются не в твою пользу, хочется пообщаться, добиться справедливости. Единственный момент, когда этого не хочется, — межсезонье, когда все довольны. Это было, есть и будет в каждом сезоне. Когда Александр Алаев был генеральным секретарем, ситуация была такой же.

Президент РПЛ Александр Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). И заявил, что экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) в текущем составе дискредитировала себя в его глазах.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин после матча 11-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:3) раскритиковал работу арбитров в своем Telegram-канале.

Футбол
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Каманцев о критике Карпина в адрес судей: «Если кто-то считает ненужным обращаться в ЭСК РФС — это их решение»

Президент «Ростова» опроверг слухи о выгорании Карпина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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