Карпин раскритиковал работу судей в матче «Ростова» с «Краснодаром»: «Как думаете, обращаться в ЭСК?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что думает о работе судейской бригады на матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3).

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«Прошло больше суток уже и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче «Краснодара»! Только для меня это явный вне игры или мне опять кажется?» — написал Карпин в своем Telegram-канале.

Карпин: «Как думаете, в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же?»

«Ростов» вел по ходу матча со счетом 2:0, но «Краснодар» отыгрался и победил. Нападающий «быков» Джон Кордоба забил решающий гол на 90+5-й минуте встречи.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» (10 очков) остался на 13-м месте.