«Пари НН» — «Ростов»: Калинский открыл счет после того, как Песьяков отразил пенальти

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский открыл счет в матче 6-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.

На 60-й минуте вратарь ростовчан Сергей Песьяков отбил пенальти, который пробил нападающий нижегородцев Тимур Сулейманов. После этого мяч отскочил к Калинскому, который попал в пустые ворота.

Калинский забил первый гол в чемпионате России-2023/24.