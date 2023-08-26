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«Пари НН» — «Ростов»: Калинский открыл счет после того, как Песьяков отразил пенальти

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский открыл счет в матче 6-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.

На 60-й минуте вратарь ростовчан Сергей Песьяков отбил пенальти, который пробил нападающий нижегородцев Тимур Сулейманов. После этого мяч отскочил к Калинскому, который попал в пустые ворота.

Калинский забил первый гол в чемпионате России-2023/24.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:0
Ростов

Николай Калинский
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
2
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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 0 : 0
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Зенит – Урал
 4 : 0
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Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
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Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
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 6
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Федор Чалов

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 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

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Оренбург

 4 1 1
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Ахмат

 2 1 0
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