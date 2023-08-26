«Пари НН» — «Ростов»: Калинский открыл счет после того, как Песьяков отразил пенальти
Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский открыл счет в матче 6-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.
На 60-й минуте вратарь ростовчан Сергей Песьяков отбил пенальти, который пробил нападающий нижегородцев Тимур Сулейманов. После этого мяч отскочил к Калинскому, который попал в пустые ворота.
Калинский забил первый гол в чемпионате России-2023/24.
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|
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|
Рубин – Динамо
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|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
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Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
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|
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|20:00
|
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Федор Чалов
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Динамо
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