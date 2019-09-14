Парфенов против «Спартака»: два поражения в восьми матчах
Дмитрий Парфенов, выступавший за «Спартак» с 1998 по 2005 год, в восьмой раз в тренерской карьере встретился с красно-белыми.
В этих встречах его команды потерпели всего два поражения, одержав три победы в основное время и одну по пенальти — в памятном полуфинале Кубка России-2017/18. (Кирилл Бурдаков)
Матчи команд Дмитрия Парфенова против «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Команда
|
Город
|
Счет
|
17.09.2017
|
ЧР
|
-
|
Тосно
|
Санкт-Петербург
|
2:2
|
31.03.2018
|
ЧР
|
-
|
Тосно
|
Москва
|
1:2
|
18.04.2018
|
КР
|
1/2 финала
|
Тосно
|
Москва
|
1:1 (пен. — 5:4)
|
04.11.2018
|
ЧР
|
-
|
Урал
|
Москва
|
2:1
|
05.12.2018
|
КР
|
1/4 финала
|
Урал
|
Москва
|
1:1
|
07.03.2019
|
КР
|
1/4 финала
|
Урал
|
Екатеринбург
|
1:0
|
04.05.2019
|
ЧР
|
-
|
Урал
|
Екатеринбург
|
0:1
|
14.09.2019
|
ЧР
|
-
|
Урал
|
Москва
|
2:1
Итого: +3=3-2, мячи 10-9.
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