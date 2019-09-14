Парфенов против «Спартака»: два поражения в восьми матчах

Дмитрий Парфенов, выступавший за «Спартак» с 1998 по 2005 год, в восьмой раз в тренерской карьере встретился с красно-белыми.

В этих встречах его команды потерпели всего два поражения, одержав три победы в основное время и одну по пенальти — в памятном полуфинале Кубка России-2017/18. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Дмитрия Парфенова против «Спартака»

Дата Турнир Стадия Команда Город Счет 17.09.2017 ЧР - Тосно Санкт-Петербург 2:2 31.03.2018 ЧР - Тосно Москва 1:2 18.04.2018 КР 1/2 финала Тосно Москва 1:1 (пен. — 5:4) 04.11.2018 ЧР - Урал Москва 2:1 05.12.2018 КР 1/4 финала Урал Москва 1:1 07.03.2019 КР 1/4 финала Урал Екатеринбург 1:0 04.05.2019 ЧР - Урал Екатеринбург 0:1 14.09.2019 ЧР - Урал Москва 2:1

Итого: +3=3-2, мячи 10-9.

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