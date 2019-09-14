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Парфенов против «Спартака»: два поражения в восьми матчах

22:14

Дмитрий Парфенов, выступавший за «Спартак» с 1998 по 2005 год, в восьмой раз в тренерской карьере встретился с красно-белыми.

В этих встречах его команды потерпели всего два поражения, одержав три победы в основное время и одну по пенальти — в памятном полуфинале Кубка России-2017/18. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Дмитрия Парфенова против «Спартака»

Дата

Турнир

Стадия

Команда

Город

Счет

17.09.2017

ЧР

-

Тосно

Санкт-Петербург

2:2

31.03.2018

ЧР

-

Тосно

Москва

1:2

18.04.2018

КР

1/2 финала

Тосно

Москва

1:1 (пен. — 5:4)

04.11.2018

ЧР

-

Урал

Москва

2:1

05.12.2018

КР

1/4 финала

Урал

Москва

1:1

07.03.2019

КР

1/4 финала

Урал

Екатеринбург

1:0

04.05.2019

ЧР

-

Урал

Екатеринбург

0:1

14.09.2019

ЧР

-

Урал

Москва

2:1

Итого: +3=3-2, мячи 10-9.

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