Парфенов после ничьей с «Зенитом» отметил характер игроков «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов поблагодарил свою команду за проявленный характер в матче 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (0:0).

— Одно очко нам в копилку. Тем более играли с чемпионом, — сказал Парфенов. — Я еще раз ребят поблагодарил, сказал, что сегодня команда была единым целым. Не только 11 футболистов, но и весь штаб, и весь клуб. Ситуация непростая, надо набирать очки. Хотелось бы, чтобы сегодняшний матч стал отправной точкой. Только в работе, в терпении и в единстве можно справиться с ситуацией.

Игра была на встречных курсах. Надо больше до логики наши атаки доводить. Говорили ребятам, чтобы контролировали темп. Не всегда нужно сразу обострять или сразу направлять мяч вперед. Иногда нужно сделать 1-2 передачи.

Рад, что ребята сыграли как мужики. Было тяжело, они выстояли и показывали неплохие моменты в атаке.