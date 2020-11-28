Парфенов после ничьей с «Зенитом» отметил характер игроков «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов поблагодарил свою команду за проявленный характер в матче 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (0:0).
— Одно очко нам в копилку. Тем более играли с чемпионом, — сказал Парфенов. — Я еще раз ребят поблагодарил, сказал, что сегодня команда была единым целым. Не только 11 футболистов, но и весь штаб, и весь клуб. Ситуация непростая, надо набирать очки. Хотелось бы, чтобы сегодняшний матч стал отправной точкой. Только в работе, в терпении и в единстве можно справиться с ситуацией.
Игра была на встречных курсах. Надо больше до логики наши атаки доводить. Говорили ребятам, чтобы контролировали темп. Не всегда нужно сразу обострять или сразу направлять мяч вперед. Иногда нужно сделать 1-2 передачи.
Рад, что ребята сыграли как мужики. Было тяжело, они выстояли и показывали неплохие моменты в атаке.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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