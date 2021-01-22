Сергей Овчинников: «Не ожидал ухода из ЦСКА. Неприятный момент»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал уход из московского клуба.

«Узнал в кабинете генерального директора. Переговорил с Романом Бабаевым, который мне сказал, что контракт не будет продлен. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день. Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом. Какие были причины? Мне их никто не называл, потому что я и не спрашивал. Они могут смотреть по-другому на развитие клуба, его философию. Это рабочий момент, который неприятный лично для меня. Но его надо пережить. Это обыкновенный момент в футболе», — сказал Овчинников в программе «Инсайдеры» телеканала «Матч Премьер».

В конце декабря 2020 года ЦСКА объявил об уходе Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Тренером вратарей вместо Овчинникова стал Дмитрий Крамаренко.