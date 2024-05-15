«Спартак» сыграет с «Рубином» в рамках 29-го тура чемпионата России в субботу, 18 мая. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, Россия. Начало — в 14:15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Рубина» 41 балл, казанский клуб идет на седьмое строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде