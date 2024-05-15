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Сегодня, 16:40

Корнеев: «Новый контракт Семака? Выигранные титулы говорят сами за себя»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев понимает, почему клуб решил продлить контракт с Сергеем Семаком.

— Понимаете «Зенит», который предложит Семаку новый пятилетний контракт?

— Да, понимаю. Выигранные титулы говорят сами за себя. Несмотря на то что сейчас есть проблемы с результатами, руководство клуба решает поддержать Семака, снимая все вопросы в этот сложный период!

— Многие недоумевают, за что повышают зарплату ключевым игрокам и штабу...

-«Зенит» может это себе позволить, хотя не все ключевые игроки достойны увеличения жалованья!

— Главная игровая проблема «Зенита» этой весной?

— Мотивация некоторых футболистов и реализация множества голевых моментов.

— Некоторые специалисты полагают, что подопечные Семака играют все время в одном темпе, не взрываются на поле, под них уже все подстроились. Согласны?

-Нет, не согласен, что все подстроились под питерцев. Просто на тихом аллюре не выигрываются матчи, а почему-то некоторые футболисты в это поверили. Нужно включаться сразу, делать результат, и только потом можно сбавлять обороты в матче, а не наоборот!

— По делу ли питерцы проиграли ЦСКА в чемпионате на прошлой неделе?

— ЦСКА просто забил, а «Зенит» — нет. Это была равная игра.

14 мая председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что 25 мая «Зенит» подпишет с Сергеем Семаком новый контракт сроком на 5 лет с повышением зарплаты.

Марио Фернандес и&nbsp;Виктор Давила. «Выиграл ли ЦСКА, не подписав Марио? Выиграли двое — Фернандес и его агент». Корнеев — о контракте Семака, Венделе и Чалове

Игорь Корнеев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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