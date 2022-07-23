«Оренбург» — «Урал»: Сычевой открыл счет в самом начале второго тайма
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отличился в матче 2-го тура РПЛ против «Урала». Он открыл счет на 46-й минуте встречи — 1:0.
Сычевой получил мяч в штрафной площади соперника, на замахе убрал защитника и точно пробил в дальний нижний угол.
Отметим, что Сычевой появился на поле, выйдя на замену сразу после перерыва.
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Оренбург – Урал
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|
Краснодар – Спартак
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