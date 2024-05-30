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Булыкин: «Глушенков пойдет в «Зенит» или «Спартак», если предложат зарплату в три раза больше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, при каких условиях нападающему железнодорожников Максиму Глушенкову стоит рассмотреть вариант перехода в «Спартак» или «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» заинтересованы в выкупе Глушенкова за 6 миллионов евро.

«Шансы в «Зените» есть у всех, вопрос, как ты их используешь. Но 6 миллионов кажутся небольшой суммой. Хорошей зарплатой его могут переманить «Зенит» или «Спартак». Дешево его не продадут. Я бы на его месте рассматривал иностранные варианты, а если их не будет — играл в «Локомотиве» дальше. Если только зарплату предложат в три раза больше, конечно, тогда он пойдет в «Зенит» или «Спартак», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Глушенков сыграл 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 21 голевую передачу. Футболист стал лучшим ассистентом РПЛ (16).

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

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ЦСКА

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Пари Нижний Новгород

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