«Зенит» не будет проводить чемпионский парад

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что питерская команда не будет проводить чемпионский парад.

«Игра в Суперфинале Кубка России 2 июня в Москве и разъезд игроков в отпуск не дают возможности провести чемпионский парад», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место. На второй строчке расположился «Краснодар». Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо».