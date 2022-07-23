Зайнутдинов о голевой передаче Акинфеева: «Нет других вратарей, кто с места может так отдать»

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов отреагировал на голевую передачу вратаря Игоря Акинфеева в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

— Акинфеев сегодня отдал голевой пас. Как часто на тренировках он выдает такое?

— Всегда ждешь от него эти передачи. Нет других таких вратарей, чтобы с места могли так отдать. Знаю, что у него далеко не первая голевая. Сумасшедший вратарь, вот и все, — цитирует игрока пресс-служба ЦСКА.

Для Акинфеева «сухой» матч против «Сочи» стал 300-м в карьере.

В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода».