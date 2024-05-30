Деменко оценил возможные переходы Смолова, Ерохина и Дюпина в «Краснодар»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о трансферной политике «быков».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может приобрести нападающего «Динамо» Федора Смолова, полузащитника «Зенита» Александра Ерохина и вратаря казанского «Рубина» Юрия Дюпина.

«Может быть, Мурад Мусаев хочет играть за счет опытных футболистов. Ерохин однозначно помог бы «Краснодару». Это неплохой футболист, еще смело будет играть. Что касается Смолова, то вопрос, готов ли он к конкуренции с молодыми игроками. Но ему надо быть готовым в какой-то момент сидеть на скамейке. Дюпин — это хорошая конкуренция для Агкацева. Если они все придут свободными агентами, то это будут удачные приобретения. Это уже проверенные футболисты», — приводит слова Деменко Legalbet.

В прошедшем сезоне РПЛ «Краснодар» финишировал на втором месте. Чемпионом России стал «Зенит», третье место заняло «Динамо».