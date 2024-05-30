«Динамо» победило в номинации «лучшая пресс-служба» на премии MarSpo Awards 2024

«Динамо» стало победителем в номинации «лучшая пресс-служба» на ежегодной премии MarSpo Awards 2024.

Церемония награждения прошла в Москве 30 мая.

MarSpo Awards — это престижная международная премия, которая отмечает лучшие проекты в области спортивного маркетинга. В этом году она прошла в восьмой раз.

«Динамо» в сезоне-2023/24 заняло третье место в чемпионате России.