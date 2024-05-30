Источник: «Марсель» контактировал с Чаловым, но договоренностей пока нет

Журналист и инсайдер Грач Хачатрян подтвердил, что «Марсель» в последние недели вел переговоры с нападающим ЦСКА Федором Чаловым и его представителями.

По информации источника, руководство московского клуба может рассмотреть вариант с продажей футболиста, поскольку его действующий контракт истекает через год. Однако между сторонами пока нет соглашения.

Ранее стало известно, что Чалов может продолжить карьеру в «Марселе».

В апреле 2024 года ЦСКА продлил контракт с бомбардиром на год. 26-летний Чалов в минувшем сезоне сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач.

В сезоне-2023/24 «Марсель» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команду возглавляет Жан-Луи Гассе.