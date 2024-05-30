Защитник «Краснодара» Оласа отметил увеличение конкуренции в РПЛ

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа в разговоре с «СЭ» высказался о конкуренции в РПЛ.

«В этом сезоне, конечно, можно было заметить увеличение конкуренции. Можно сказать, что это шаг вперед, чтобы все только улучшалось. Практически не было разницы. Только лишь в мельчайших деталях», — сказал Оласа «СЭ».

«Краснодар» впервые в истории стал серебряным призером чемпионом России. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».