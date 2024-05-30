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Сегодня, 19:39

«Сочи» выкупил нападающего Гуарирапу у «Каракаса»

Алина Савинова
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Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа продолжит выступать за российскую команду. Южане выкупили права на 21-летнего футболиста у венесуэльского «Каракаса».

Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, с игроком подписан долгосрочный контракт до 2028 года.

Гуарирапа перешел в «Сочи» из «Каракаса» на правах аренды с правом выкупа в январе 2024 года. Он сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу. Всего форвард провел на поле 843 минуты.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость венесуэльца в 400 тысяч евро.

По итогам сезона-2023/24 «Сочи» вылетел из РПЛ и теперь будет выступать в Мелбет-Первой лиге.

Источник: https://t.me/Sochipfc/19253
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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