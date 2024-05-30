Уругвайский защитник Оласа заявил, что остался доволен переходом в «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа в разговоре с «СЭ» оценил свой переход в российский клуб.

«Конечно, я доволен переходом. Клуб очень хорошо ко мне относился, как и все люди, которые здесь работают. С тем результатом, которого мы достигли, с тем футболом, в который мы играли, сезон правда оказался ярким. Мы довольны этим», — сказал Оласа «СЭ».

«Краснодар» впервые в истории стал серебряным призером чемпионом России. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».