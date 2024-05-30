Станкович проведет первую тренировку со «Спартаком» 21 июня

Игроки «Спартака» проведут первую тренировку под руководством Деяна Станковича 21 мюня в Тарасовке, сообщает пресс-служба красно-белых.

Перед этим у команды запланировано углубленное медицинское обследование и тесты на функциональную готовность.

Отмечается, что «Спартак» начнет подготовку к новому сезону на подмосковной базе клуба, а продолжит ее на тренировочных полях около «Лукойл Арены».

Игроки, которые получили приглашения в свои национальные сборные на июньские матчи, присоединятся к московской команде позже остальных.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/24. 16 мая красно-белые объявили о назначении Станковича главным тренером команды. До этого 45-летний сербский специалист тренировал венгерский «Ференцварош».