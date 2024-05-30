Защитник «Краснодара» Оласа заявил, что доволен прошедшим сезоном

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона.

«Конечно, результат матча с «Динамо» нас вполне устроил. Мы хорошо провели эту игру. Результаты чемпионата? После концовки остались грустные ощущения. Но с этим ничего не поделаешь. Нужно только готовиться к следующему сезону. В принципе, мы довольны тем, как провели этот сезон», — сказал Оласа «СЭ».

«Краснодар» впервые в истории стал серебряным призером чемпионом России. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».