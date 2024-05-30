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В 2008 году Газзаев выгонял Игнашевича из ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил, как экс-тренер армейцев Валерий Газзаев отобрал у Сергея Игнашевича капитанскую повязку.

Это случилось после того, как защитник спрятал весы для взвешивания, из-за которого игрокам команды не удавалось выспаться. В итоге капитанская повязка перешла к вратарю Игорю Акинфееву.

Игнашевич подробно рассказал о конфликте с Газзаевым в большом интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» в мае 2009 года.

«Валерий Георгиевич вспыльчивый человек, он 100% поменял бы свое мнение. На самом деле он не забрал повязку у Сергея, а выгнал из команды. И команда впряглась за Игнашевича. Мы все вместе — Игорь Акинфеев, я, Васин, то есть кто был уже постарше — пошли к Валерию Георгиевичу. Он всегда вспыльчивый человек. Но на тот момент Валерий Георгиевич уже успокоился и сказал, что тогда повязка перейдет к другому», — заявил Березуцкий в подкасте на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. Всего за московскую команду он провел 539 матчей, забил 46 голов и сделал 22 результативные передачи. Вместе с армейцами он пять раз становился чемпионом России.

Василий Березуцкий
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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П
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Максим Глушенков

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Константин Тюкавин

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Динамо

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