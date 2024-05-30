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Журналист Le Parisien: «Трансфер Сафонова в «ПСЖ» — это большой сюрприз для Франции»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Журналист Le Parisien Адриан Шантегреле рассказал о реакции французов на скорый переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Это большой сюрприз для всех здесь. Сафонов — малоизвестный игрок, и мы не ожидали его приезда в Париж, даже если клуб искал нового вратаря. Многих также удивляет его цена. Это большая сумма. Честно говоря, многие люди находятся в неведении, потому что трудно составить истинное мнение о вратаре, которого никогда не видели в игре. Но если Кампуш решил его подписать и тренер Луис Энрике подтвердил кандидатуру игрока, значит, он качественный», — приводит слова Шантегреле Legalbet.

В минувшем сезоне чемпионата России вратарь провел 30 матчей за «быков», в которых 11 раз сыграл «на ноль» и пропустил 27 мячей. 30 мая известный журналист Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» подпишет контракт с 25-летним россиянином в июне 2024 года.

Источник: Legalbet
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
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 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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