Журналист Le Parisien: «Трансфер Сафонова в «ПСЖ» — это большой сюрприз для Франции»

Журналист Le Parisien Адриан Шантегреле рассказал о реакции французов на скорый переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Это большой сюрприз для всех здесь. Сафонов — малоизвестный игрок, и мы не ожидали его приезда в Париж, даже если клуб искал нового вратаря. Многих также удивляет его цена. Это большая сумма. Честно говоря, многие люди находятся в неведении, потому что трудно составить истинное мнение о вратаре, которого никогда не видели в игре. Но если Кампуш решил его подписать и тренер Луис Энрике подтвердил кандидатуру игрока, значит, он качественный», — приводит слова Шантегреле Legalbet.

В минувшем сезоне чемпионата России вратарь провел 30 матчей за «быков», в которых 11 раз сыграл «на ноль» и пропустил 27 мячей. 30 мая известный журналист Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» подпишет контракт с 25-летним россиянином в июне 2024 года.