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Судейство

Сегодня, 22:35

«Оренбург» — «Ростов»: судья должен был удалить Байрамяна. Но ограничился предупреждением — почему?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Оренбург» — «Ростов».
«Оренбург» — «Ростов».
«Оренбург» — «Ростов».
«Оренбург» — «Ростов».
1/4

На 82-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» (2:2) на поле после остановки игры возникла конфликтная ситуация между судьей Романом Сафьяном и капитаном ростовчан Хореном Байрамяном.

Арбитр достал желтую карточку, собрался показать ее полузащитнику гостей, но перед этим начал делать внушение футболисту, подошел близко к нему и коснулся его рукой. Байрамян что-то ответил Сафьяну и ударил его по руке, отбросив ее.

«Оренбург» — «Ростов».
«Оренбург» — «Ростов».
«Оренбург» — «Ростов».

Судья затем ограничился показом одной желтой карточки. Хотя в такой ситуации уже следовало удалить футболиста с поля. Но Сафьян, видимо, понимал, что он сам невольно спровоцировал Байрамяна и не стал применять более серьезную дисциплинарную санкцию.

Нужно отметить, что у неопытного арбитра, который в понедельник дебютировал в РПЛ, хороший потенциал. Он заметно лучше некоторых своих коллег. Но его зря назначили на игру с участием «Ростова» — команды, претендующей на место в первой тройке. Понятно, что время от времени напряжение давало о себе знать.

Отсюда, возможно, невнятное объяснение отмены третьего гола «Оренбурга». Отсюда же конфликт с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, который после матча во флеш-интервью, видимо, неверно интерпретировал слова судьи. Не думаю, что Сафьян сказал тренеру о возможности играть рукой мяч в атаке. Скорее всего, в горячке Карпин неправильно понял арбитра.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
10 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Ростов

Хорен Байрамян
ФК Оренбург
ФК Ростов
6
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 2 : 2
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ЖК
Г
Квинси Промес

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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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