Олусегун объявил об уходе из «Краснодара»: «Делаю шаг в сторону Европы»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун в разговоре с «СЭ» заявил, что суперфинал FONBET Кубка России против ЦСКА (1:1, по пен. — 5:6). был его последним матчем в составе краснодарской команды.

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы. Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за «Краснодар». Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено. Для меня это шаг вперед. Я очень многому научился в «Краснодаре». Благодарен клубу», — сказал Олусегун «СЭ».

Олусегун был арендован «Краснодаром-2» летом 2021 года у «Ботева», а через сезон подписал полноценный контракт с краснодарским клубом. Также форвард выступал за датский «Фремад» с 2020 по 2021 год.

В текущем сезоне 21-летний нигериец провел 32 матча, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 миллиона евро.