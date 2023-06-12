Бабаев: «Есть вероятность, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса.

«В течение недели будет известно относительно Марио Фернандеса. Есть вероятность, что он вернется. Но также есть нюансы, связанные с его нынешним клубом. Марио — не совсем свободный агент», — приводит слова Бабаева Sport24.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.