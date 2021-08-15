Олимпийская чемпионка Великая: «О футболе говорят бесконечно»
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, посетившая матч 4-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Зенит», сравнила свой вид спорта и футбол.
— Можно сделать фехтование таким же популярным видом спорта, как футбол?
— Фехтование очень интересный вид спорта, у него есть истинные любители, я стараюсь популяризировать этот вид спорта. Я считаю, что фехтование сейчас развивается, в Рио было 7 медалей, сейчас из Токио мы привезли 8 медалей. Футболом живут каждый день, а не от Олимпиады к Олимпиаде. О футболе говорят бесконечно.
Рабинер
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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