Олег Кононов: "Зе Луиш и Боккетти могут вернуться к "Арсеналу"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о состоянии здоровья Зе Луиша, Сальваторе Боккетти и Николая Рассказова.

– Что с Рассказовым? Насколько серьезные травмы у Зе Луиша и Боккетти?

– Рассказов получил болезненный ушиб, проблем не будет. Зе Луиш завтра уже будет работать с тренером по физподготове. Надеюсь, он будет готовится к игре с "Арсеналом". То же касается и Боккетти.

(Александр Рогулев)

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