Олег Иванов: «По манере игры Черников напоминает Игоря Денисова»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Краснодара» Александре Черникове.

«Когда заходит речь о «Краснодаре», все начинают нахваливать Сафонова и Сперцяна, Кордобу и Алонсо. А я хочу отметить Черникова, который по манере игры напоминает мне Игоря Денисова. Такой же заводной, немногословный, выполняет сумасшедший объем черновой работы. Отбирает мяч — и сразу отдает. Не назад или поперек — только вперед! Ничего лишнего. «Краснодар» с Черниковым и без него — большая разница», — написал Иванов для «СЭ».

Черников в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Краснодар» 17 матчей и забил 1 гол.