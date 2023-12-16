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Сегодня, 11:31

Президент «Адана Демирспор» заявил, что «Зенит» сделал предложение по переходу вингера Сары

Руслан Минаев
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Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак заявил, что клуб получил три предложения по переходу вингера Юсуфа Сары, в том числе от «Зенита».

«Есть очень серьезные предложения по поводу Юсуфа Сары — из России, Франции и Италии. «Зенит» очень серьезно настроен. Есть «Марсель», «Ренн» и «Лион». Если я посчитаю предложение достойным, я отпущу его. Если Юсуф захочет уйти, то было бы ошибкой не отпускать его», — цитирует Санджака турецкое издание NTV.

25-летний турок Сары в этом сезоне провел за «Адана Демирспор» 19 матчей, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро. Контракт игрока истекает летом 2025 года.

ФК Адана Демирспор
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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