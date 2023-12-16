Губерниев назвал странным решение назначить Морено на пост главного тренера «Сочи»
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» назначение испанского тренера Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».
«Почему назначается испанский тренер, а не россиянин? «Сочи» виднее. Значит, они не доверяют нашим тренерам, а доверяют испанцу. Зарубежный тренер более свободный. Я, честно говоря, тоже не понимаю, что в нынешней ситуации, когда есть немало блестящих специалистов, приглашают испанца. Решение странное. Но это их огород, они его возделывают», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
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3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5