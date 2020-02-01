Огненный Карпин. В общении с прессой тренер «Ростова» форму не растерял

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру команды в матче Кубка Париматч Премьер против «Спартака» (1:2).

— Доволен всем. Как прессинговали, как действовали без мяча, — сказал Карпин в интервью «Матч ТВ». — В товарищеском матче результат по барабану.

Надо делать те вещи, что мы тренировали, а не сломя голову бежать отыгрываться. Понятно, что футболисты хотят выигрывать и из-за этого пропустили несколько контратак. Понятные эмоции.

Что с Бабуриным? Без понятия. Вроде бы ушиб.

Зачем бежали вперед? Вы что, издеваетесь? Потому что хотели забить. Хотели победить. Это нормально для футболистов. Прессинговали — «Спартак» просто бил впред.