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Йоканович о работе в «Динамо»: «Возможность открыть для себя новый чемпионат — это тоже дополнительная мотивация»

Новый лавный тренер «Динамо» прокомментировал подписание контракта с московским клубом
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Славиша Йоканович.
Фото ФК «Динамо».

Новый лавный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

«Я полон мотивации и очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей. Наш план — приступить к предсезонной подготовке команды как можно скорее. Постараемся, чтобы «Динамо» продолжало добиваться хороших результатов, а болельщики испытывали чувство радости и гордости за клуб. Я работал в разных странах и лигах, и возможность открыть для себя новый чемпионат — это тоже дополнительная мотивация для меня. Мой тренерский штаб и я лично приложим все усилия, чтобы помочь клубу бороться за достижение поставленных целей», — цитирует тренера сайт бело-голубых.

Йоканович проработает с коллективом до конца сезона 2022/2023. При этом договор может быть пролонгирован и до 2025 года в случае достижения командой определенных результатов.

Специалист дважды приводил к чемпионскому титулу сербский «Партизан». «Уотфорд» и «Фулхэм» под его руководством поднимались из английского чемпионшипа в английскую премьер-лигу.

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-ocen-rad-vozglavit-klub-s-takoi-bolsoi-i-slavnoi-istoriei
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 1 : 2
21.05 17:00
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Рубин – Уфа
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П
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