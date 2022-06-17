Новый лавный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

«Я полон мотивации и очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей. Наш план — приступить к предсезонной подготовке команды как можно скорее. Постараемся, чтобы «Динамо» продолжало добиваться хороших результатов, а болельщики испытывали чувство радости и гордости за клуб. Я работал в разных странах и лигах, и возможность открыть для себя новый чемпионат — это тоже дополнительная мотивация для меня. Мой тренерский штаб и я лично приложим все усилия, чтобы помочь клубу бороться за достижение поставленных целей», — цитирует тренера сайт бело-голубых.

Йоканович проработает с коллективом до конца сезона 2022/2023. При этом договор может быть пролонгирован и до 2025 года в случае достижения командой определенных результатов.

Специалист дважды приводил к чемпионскому титулу сербский «Партизан». «Уотфорд» и «Фулхэм» под его руководством поднимались из английского чемпионшипа в английскую премьер-лигу.