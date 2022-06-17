Агент Комличенко сообщил, что форвард готовится к предсезонным сборам с «Динамо»

Александр Клюев, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о нынешней ситуации футболиста.

«Сейчас Комличенко готовится к предсезонными сборам с футбольным клубом «Динамо» Москва. Переговоры по выкупу в «Ростов»? Это без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2021/2022 26-летний форвард провел в «Ростове» на правах аренды. Тогда Комличенко провел 29 матчей за дончан, забил 8 голов и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Комличенко в 3 миллиона евро.