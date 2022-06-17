Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:42

Агент Комличенко сообщил, что форвард готовится к предсезонным сборам с «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Александр Клюев, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о нынешней ситуации футболиста.

«Сейчас Комличенко готовится к предсезонными сборам с футбольным клубом «Динамо» Москва. Переговоры по выкупу в «Ростов»? Это без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2021/2022 26-летний форвард провел в «Ростове» на правах аренды. Тогда Комличенко провел 29 матчей за дончан, забил 8 голов и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Комличенко в 3 миллиона евро.

Николай Комличенко
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Обида, длиною в вечность. Почему «Спартак» стал слишком похож на истеричную женщину
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Йоканович о работе в «Динамо»: «Возможность открыть для себя новый чемпионат — это тоже дополнительная мотивация»
Агент заявил об отсутствии конфликта между Мирзовым и главным тренером «Химок» Юраном
Агент новичка ЦСКА сравнил своего клиента с Марио Фернандесом
Бувач о новом тренере «Динамо»: «Благодаря своему опыту и знаниям Славиша поможет нам сделать следующий шаг в развитии»
Стали известны условия продления контракта между «Динамо» и тренером Йокановичем
В «Динамо» отметили высокий профессионализм нового главного тренера Йокановича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент заявил об отсутствии конфликта между Мирзовым и главным тренером «Химок» Юраном

Йоканович о работе в «Динамо»: «Возможность открыть для себя новый чемпионат — это тоже дополнительная мотивация»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости