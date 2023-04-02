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Новиков призвал игроков ЦСКА не расслабляться в матче с «Факелом»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Факелом» в рамках 21-го тура чемпионата России.

«Шансы на победу, конечно, есть, но не будем предвосхищать. Но уже две победы подряд есть, нужно продолжать эту серию. Не стоит расслабляться, потому что «Факел» — неплохая команда, игра будет непростая. Надеюсь, что ЦСКА возьмет три очка», — цитирует Новикова «Газета.Ru».

Матч «Факел» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени.

Московский клуб идет на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. Команда из Воронежа занимает 14-е место (17 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/02/20117137.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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