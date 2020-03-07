Николай Комличенко: «Хотели реабилитироваться за «Спартак»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко после победы над «Тамбовом» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России признался, что не слишком волновался по поводу своего первого гола за москвичей.

— Насколько важно для нападающего забить первый мяч за новую команду?

— Особого груза не висело, но любому нападающему всегда хочется забить. Но больше сегодня хотелось просто победить и реабилитироваться за «Спартак». Это удалось, хотя во втором тайме мы немного подсели.

— У «Тамбова» была хорошая серия перед зимним перерывом. Какое впечатление сегодня произвела на вас эта команда?

— Мы знали, что они играют от обороны, плотно. У них очень цепкие защитники, которые борются за каждый мяч, поэтому все готовились к непростой игре, что и получилось. В конце они полезли вперед, и было тревожно. Нужна была полная концентрация, чтобы не пропустить атаку.

— Вы настолько хорошо взаимодействовали с Раушем, что во втором тайме даже пяткой пытались сыграть, отдавать передачу. Что у вас за связка?

— У меня не только с Костей хорошее взаимопонимание на поле, но и со всеми ребятами. Просто получилось так, что с Костей у меня это взаимодействие особенно ярко выразилось.

— Вы сегодня вышли в стартовом составе, а со «Спартаком» только в конце матча. Физически уже на всю игру готовы?

— В конце сегодняшнего матча чувствовал себя нормально. Понятно, что я немного подустал, потому что была борьба. В общем, выдержал. (Елена Григорьевская)