Нигматуллин: «Сафонов хочет оставить более заметный след, чем Акинфеев»
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал высказывание вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова о том, что карьера Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, — не предел мечтаний.
«Я не согласен, что это самоуверенные высказывания, потому что у каждого есть свое мнение. У Сафонова есть определенный стандарт вратаря. Понятно, что пресса идеализирует Акинфеева. У Игоря есть свой стиль, у него патриотические чувства к своему клубу, чем он и отличается от других вратарей. Но если говорить про вратарское мастерство, то голкиперы бывают разных стилей. Я понимаю слова Сафонова, для него примеры вратаря и карьеры выглядят по-другому. Уважаю его мнение, признаваться в любви другим вратарям необязательно. Матвей стремится играть ярче, чем Акинфеев, и хочет оставить более заметный след. С этим и связаны его высказывания, которые могли кому-то показаться дерзкими», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.
Сафонов является воспитанником «Краснодара». За главную команду «быков» он провел 151 матч, 46 из которых сыграл «на ноль». 24-летний голкипер дважды становился бронзовым призером чемпионата России. За сборную России на счету Сафонова 9 игр.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба 37-летний голкипер становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0