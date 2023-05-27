Непомнящий заявил, что ЦСКА в первом тайме с «Краснодаром» играл вальяжно

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от игры ЦСКА после первого тайма матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«В первом тайме ЦСКА было очень тяжело. «Краснодар» имел преимущество за счет высоких скоростей, их футболисты быстро принимали решения, да и во всем казались быстрее армейцев, которые просто не успевают за «быками». Вряд ли команда Владимира Федотова имеет проблемы с физикой. Мне видится здесь усталость от переезда в Краснодар. Уж больно красно-синие играли вальяжно в первой половине», — цитирует Непомнящего RT.

Счет в матче «Краснодар» — ЦСКА после первого тайма — 0:0.

На данный момент армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Краснодар» с 46 очками идет шестым.