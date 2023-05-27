Субботние матчи РПЛ: игрок «Урала» предупрежден, игрок «Краснодара» удален. А фолы схожие
В двух матчах 29-го тура чемпионата России «Химки» — «Урал» и «Краснодар» — ЦСКА произошли схожие фолы, но нарушители правил понесли разные наказания.
На 50-й минуте игры в Подмосковье Ибраима Сиссе ударил соперника открытыми шипами чуть ниже колена. На 56-й минуте встречи в Краснодаре защитник «быков» Вячеслав Литвинов совершил подобное нарушение правил.
В матче в Химках арбитр Алексей Амелин вынес предупреждение. Видеоассистент Николай Волошин, который выполнял обязанности ВАР впервые за два года, в его действия не вмешался.
В Краснодаре судья Кирилл Левников показал Литвинову желтую карточку. Но с рефери не согласился видеоарбитр Сергей Иванов. После его проверки и просмотра видеозаписи на мониторе Левников отменил предупреждение и удалил краснодарца.
Почему настолько разные санкции? Зачем на игру «быков» назначили Иванова, если после его работы в матче первого круга ЦСКА — «Краснодар» (4:1)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9