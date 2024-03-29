Непомнящий: «Небольшой фаворит «Динамо», но «Ростов» тоже на ходу»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов».

«Фаворита в этом матче нет. Обе команды на ходу. «Динамо» и «Ростов» нащупали свою игру. Небольшой фаворит «Динамо», так как бело-голубые играют на своем поле. Каждая команда решает свои задачи. «Ростов» должен попадать в первую восьмерку, а «Динамо» нужно продолжать бороться за тройку», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

Игра между командами пройдет 29 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве начнется в 19.30 по местному времени.

«Динамо» на данный момент с 38 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет на десятой строчке с 27 баллами.