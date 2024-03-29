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Сенников: «Не думаю, что РПЛ надо брать пример с АПЛ с отказом от болбоев»

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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался по поводу решения АПЛ запретить болбоям подавать мячи игрока во время матчей лиги.

«Понятно, что где-то болбои дают преимущество домашней команде. Были случаи в той же АПЛ. Или когда Моуринью даже пригласил на обед с командой болбоя, который помог им забить. Так что небольшое преимущество они дают, все-таки это ребята из детской школы клуба. Не исключаю, если им даже тренеры установку дают, чтобы медленнее подавали мячи гостям. Не думаю, что пока РПЛ надо брать пример с АПЛ с отказом от болбоев. У нас таких историй особо нет», — цитирует Сенникова Legalbet.

Согласно новым правилам, после того как мяч уйдет в аут, футболисты будут самостоятельно забирать его возле ближайших специальных подставок.

Болбоям необходимо будет возвращать мяч на специальную подставку. Вдоль всего поля их будет семь. Болбои должны будут находиться на расстоянии от подставок.

Правило решили ввести для того, чтобы не давать преимущество командам-хозяевам, чьи местные болбои могут манипулировать с возвращением мяча в зависимости от ситуации на поле.

Источник: Legalbet
Дмитрий Сенников
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