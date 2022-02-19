Не все судьи РПЛ сдали тесты. Сколько арбитров не допустят к работе?

Не все арбитры будут допущены к работе на матчах РПЛ в феврале и марте

По данным «СЭ», не все арбитры, судившие игры первой части чемпионата России, будут допущены к работе на матчах РПЛ в феврале и марте.

По разным причинам не сдавали или не сдали тесты по физической подготовке ассистенты ФИФА Валерий Данченко и Максим Гаврилин, рефери Иван Сиденков и ассистент Александр Богданов, который летом и осенью прошлого года чаще получал назначения как помощник видеоарбитра.

Получается, что какое-то время Данченко и Гаврилин не смогут работать и на международных встречах — в еврокубках.

Чемпионат России возобновится 26 февраля четырьмя матчами 19-го тура: «Нижний Новгород» — «Урал», «Химки» — «Динамо», «Сочи» — «Арсенал» и «Спартак» — ЦСКА.