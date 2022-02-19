ЦСКА был заинтересован в полузащитнике «Арсенала»

По информации «СЭ», ЦСКА вел переговоры по переходу полузащитника «Арсенала» Мохамеда эль-Ненни, но сделка сорвалась.

При этом позже, в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» появилась информация, что ЦСКА договорился с «Эвертоном» об аренде полузащитника Жана-Филиппа Гбамена.

29-летний эль-Ненни в текущем сезоне провел 10 матчей за «Арсенал» и сделал одну результативную передачу. Хавбек является игроком сборной Египта, на его счету 87 матчей за национальную команду.

На счету 26-летнего Гбамена за «Эвертон» в нынешнем сезоне 5 игр и одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает футболиста из Кот-д'Ивуара в 10 миллионов евро.