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Сегодня, 19:15

Орлов: «Зенит» хочет стать чемпионом или нет?! Зачем против «Факела» играть на удержание?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал игровые проблемы «Зенита».

— Артур еще не вмонтирован в модель «Зенита», пользы от него маловато... Не тот КПД. А Мостовой? Я вообще не понимаю, зенитовцы с такой игрой хотят стать чемпионами или нет? Никак в толк не возьму. Все слишком академично. Да, забили один красивый гол. А кто автор-то? Защитник! Дуглас Сантос. А остальные? Я же не зря говорил, что Дуглас — единственный, кто держит уровень.

Неубедителен «Зенит». Нет должной самоотдачи. Академики...

Почему Семак перешел на игру в три центральных при счете 1:0? Ход, получается, не сработал. Вышедший на замену Алип «привез» этот пенальти. Вообще не ясно, почему надо было сдерживать «Факел», а не забивать второй? Где конкретика в атаке? Никто не лез в штрафную, никто не обострял. Раньше питерцы за матч имели 5-6 реальных шансов! Сейчас один момент реализуют — и останавливаются. Ну что это такое? Против «Факела» играть на удержание? Не знаю...

Что этим футболистам мешает бегать в полную силу все 90 минут? Ташуев в интервью «СЭ» предположил, что «Зенит» испытывает проблемы с физикой? Считаю, что последний тренировочный сбор не дал должного эффекта. Раньше весной «Зенит» играл гораздо лучше, двигался больше. А сейчас? Нет свежести. Никто не держит темп! Нет взрывной силы. Все работают в одном режиме, причем не на пределе своих возможностей.

 
Густаво Мантуан в&nbsp;матче &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Тюкавин создает гол из ничего, играет с улыбкой! А в «Зените» никто лишние 50 метров не пробежит». Орлов — о проблемах Питера

После 27 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 51 очко. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Геннадий Орлов
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Педро признан лучшим игроком «Зенита» в апреле
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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