«Не лучшая наша игра, мягко говоря». Карпин — о поражении от ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от ЦСКА в 14-м туре Тинькофф РПЛ (0:2) прокомментировал результат и игру своей команды.
— Не лучшая наша игра, мягко говоря, — сказал Карпин. — Хотя первые 15-20 минут в первом тайме и до момента с пенальт во втором тайме все было не не так плохо. Пытались делать то, что нужно было делать, но потом перестали. Почему так происходит, мысли у меня есть. Будем работать.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.