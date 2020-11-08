РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Не лучшая наша игра, мягко говоря». Карпин — о поражении от ЦСКА

19:00
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от ЦСКА в 14-м туре Тинькофф РПЛ (0:2) прокомментировал результат и игру своей команды.

— Не лучшая наша игра, мягко говоря, — сказал Карпин. — Хотя первые 15-20 минут в первом тайме и до момента с пенальт во втором тайме все было не не так плохо. Пытались делать то, что нужно было делать, но потом перестали. Почему так происходит, мысли у меня есть. Будем работать.

ЦСКА — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 12579
Все опросы
Дзюба выведен из сборной России. Поддерживаете решение Черчесова?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир