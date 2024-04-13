Наумов заявил, что без Дзюбы «Локомотив» выглядит слабо

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о матче 24-го тура РПЛ между железнодорожниками и ЦСКА.

«Локомотив» в большинстве матчей побеждает за счет своего напора. В матче с ЦСКА железнодорожникам нужно навязать борьбу на каждом участке поля и быстро переходить из обороны в атаку. Только так «Локомотив» сможет обыграть армейцев. Нужно еще помнить, что вроде бы в общую группу вернулся Артем Дзюба. Дзюба — это сильный футболист, «Локомотив» без него выглядит очень слабо. Но беда в том, что Дзюба совсем не готов к возобновлению сезона, а отсутствие игровой практики на нем серьезно сказывается», — цитирует Наумова Legalbet.

Матч между командами пройдет 13 апреля на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.