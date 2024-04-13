Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:37

Наумов заявил, что без Дзюбы «Локомотив» выглядит слабо

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о матче 24-го тура РПЛ между железнодорожниками и ЦСКА.

«Локомотив» в большинстве матчей побеждает за счет своего напора. В матче с ЦСКА железнодорожникам нужно навязать борьбу на каждом участке поля и быстро переходить из обороны в атаку. Только так «Локомотив» сможет обыграть армейцев. Нужно еще помнить, что вроде бы в общую группу вернулся Артем Дзюба. Дзюба — это сильный футболист, «Локомотив» без него выглядит очень слабо. Но беда в том, что Дзюба совсем не готов к возобновлению сезона, а отсутствие игровой практики на нем серьезно сказывается», — цитирует Наумова Legalbet.

Матч между командами пройдет 13 апреля на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Николай Наумов
3
0
Читайте также
Болельщица бросила кепку в спицы голландского велогонщика ван дер Пула
Загитова опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье
Взрыв машины экс-подполковника СБУ определили как покушение на убийство
Потерявшиеся 13 млн евро, ошибка любимчика Абаскаля в день рождения тренера. Что случилось в матче «Сочи» - «Спартак»
Миссия Японии при ООН раскритиковала Россию и вспомнила Хиросиму и Нагасаки
На Украине объяснили невозможность сбить поразившую Трипольскую ТЭС ракету
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
«Краснодар» обыгрывает «Зенит» после первого тайма
Морено: «Мы не полностью доминировали в игре со «Спартаком»
В Оренбурге стихийное бедствие, но местный клуб продолжает проводить матчи. Насколько это этично?
Игроки «Спартака» нарушили регламент РПЛ после поражения от «Сочи»
«Ахмат» — «Балтика»: видео голов
Игнатьев оценил шансы «Динамо» на чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль: «Беру на себя ответственность за поражение от «Сочи»

«Ахмат» — «Балтика»: калининградцы забили второй мяч за 4 минуты
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
16
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости