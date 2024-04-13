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Сегодня, 16:37

Абаскаль: «Беру на себя ответственность за поражение от «Сочи»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

— Прежде всего, после поражения беру на себя ответственность за этот результат. Не соответствовали уровню клуба, сценарию, в котором находились, который мог придать нам уверенности, желания, не воспользовались этим шансом. Можно сказать, мы его выбросили. Комментировать нечего. Мы в эту игру не попали, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

— В России говорят: день рождения — грустный праздник. Что чувствуете эмоционально, что команда не победила в такой день и «подарила» галстук"? И будут ли выводы после матча, в котором футболисты не бились за ромб?

— Выводы будут сделаны. Это моя ответственность. Трудно понять, как можно через неделю, когда команда бежала и прессинговала, сегодня было другое на поле. Завтра встретимся с командой в Тушино и поговорим.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
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