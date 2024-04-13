Абаскаль: «Беру на себя ответственность за поражение от «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

— Прежде всего, после поражения беру на себя ответственность за этот результат. Не соответствовали уровню клуба, сценарию, в котором находились, который мог придать нам уверенности, желания, не воспользовались этим шансом. Можно сказать, мы его выбросили. Комментировать нечего. Мы в эту игру не попали, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

— В России говорят: день рождения — грустный праздник. Что чувствуете эмоционально, что команда не победила в такой день и «подарила» галстук"? И будут ли выводы после матча, в котором футболисты не бились за ромб?

— Выводы будут сделаны. Это моя ответственность. Трудно понять, как можно через неделю, когда команда бежала и прессинговала, сегодня было другое на поле. Завтра встретимся с командой в Тушино и поговорим.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.